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इसी डर के कारण कुछ लोग स्व-गणना का फॉर्म भरने में हिचकिचा रहे हैं। जिले में एक दिसंबर से घर-घर जनगणना का कार्य शुरू होगा। इससे पहले, 30 नवंबर तक लोगों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करने का अवसर दिया गया है। हालांकि, ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। खासकर निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर वे असमंजस में हैं। कुछ लोग यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन-सी जानकारी देना अनिवार्य है और किसका विवरण नहीं भरना है। जिलाधिकारी प्रवीण वर्मा ने स्व-गणना के लिए आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर उत्तर प्रदेश और अपनी पसंद की भाषा का चयन कर विवरण दर्ज किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने पर स्व-गणना आईडी मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है।-युवाओं से मदद की अपीलजिलाधिकारी प्रवीण वर्मा ने युवाओं से अपील की है। वे अपने परिवार के बुजुर्गों और आसपास के लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार जनगणना से वंचित न रहे। यह सहयोग जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराने में सहायक होगा।-एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणकस्व-गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे। वे जनगणना का कार्य करेंगे और परिवारों से निर्धारित जानकारी लेंगे। इस दौरान ली गई जानकारी का सत्यापन भी किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से जनगणना कर्मियों को सहयोग देने और सही विवरण उपलब्ध कराने की अपील की है।