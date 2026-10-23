Shamli News: भारी दुपट्टों की जगह पश्मीना शाॅल बना महिलाओं की पसंद

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शहर के बड़ा बाजार, कबाड़ी बाजार, मुजफ्फरनगर रोड आदि बाजार में गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहक पहुंचने लगे हैं। पश्मीना शॉल की विभिन्न डिजाइन और वैरायटी महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं। भारी दुपट्टों के मुकाबले हल्का होने के कारण इन्हें संभालना आसान है।दुकानदार मनीष ने बताया पश्मीना शॉल की खासियत इसका हल्का वजन और आकर्षक डिजाइन है। बाजार में अलग-अलग रंगों और डिजाइन में उपलब्ध होने के कारण महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रही हैं। दुकानदार राजकुमार ने बताया कि सर्दी शुरू होते ही गर्म कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। पश्मीना शॉल की कई डिजाइन बाजार में उपलब्ध हैं। दुकानदार नफीस ने बताया कि महिलाएं और युवतियां अपनी पसंद के अनुसार इन्हें खरीद रही हैं।