Shamli News: मेरठ-सहारनपुर खंड शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव आज

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एडीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षक सीट पर 1,619 और स्नातक सीट पर 4,586 मतदाता वोट डालेंगे। शामली के वीवी इंटर कॉलेज, थानाभवन के किसान इंटर कॉलेज, विकास खंड ऊन, विकास खंड कैराना और नगर पालिका कांधला में मतदान कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले को तीन जोन और पांच सेक्टरों में बांटा गया है।एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिसकर्मी मतदान प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहेंगे। डीएम आलोक यादव ने मतदान कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं और निर्धारित समय पर मतदान शुरू कराना सुनिश्चित करें। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।शराब की दुकानें रहेंगी बंदमेरठ-सहारनपुर खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतदान के मद्देनजर डीएम आलोक यादव के निर्देश पर जिले में देशी शराब, कंपोजिट और मॉडल शॉप, भांग की फुटकर दुकानों सहित मदिरा की बिक्री और आपूर्ति बंद रहेगी।कंट्रोल रूम स्थापित, हेल्पलाइन नंबर जारीउप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कलक्ट्रेट स्थित एनआईसी में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। चुनाव से संबंधित किसी समस्या या जानकारी के लिए 01398-270078 पर संपर्क किया जा सकता है।यह प्रत्याशी है चुनाव मैदान मेंभाजपा ने शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर दिनेश गोयल को प्रत्याशी बनाया है। सपा की ओर से शिक्षक सीट पर नितिन कुमार तोमर और स्नातक सीट पर प्रमेन्द्र सिंह भाटी चुनाव मैदान में हैं। शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों में कुलदीप मलिक, तनुज गंभीर, पंकज कुमार, बाकिर हुसैन, स्वराज पाल, सुशील, डॉ. सुशील कुमार पुंडीर और हरकेश सिंह शामिल हैं।