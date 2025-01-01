Shamli News: सुबह छाई रही धुंध, दिन में खिली धूप, एक्यूआई 148

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 148 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। वहीं, अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा।सुबह के समय धुंध के कारण वातावरण में हल्की धुंधलाहट बनी रही। वाहन चालकों को भी सुबह के समय सावधानी बरतनी पड़ी। धूप निकलने के बाद लोगों को राहत मिली। हालांकि, हवा में प्रदूषण का स्तर अभी भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज अखौरी ने बताया कि वायु प्रदूषण बढ़ने पर सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित लोगों को सुबह के समय धुंध और प्रदूषित हवा में बाहर निकलने से बचना चाहिए। घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क का प्रयोग करें। नियमित दवाएं लेने वाले मरीज अपनी दवा समय पर लें और चिकित्सक की सलाह के बिना दवा बंद न करें। आंखों में जलन, खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सक से संपर्क करें।उधर, तापमान में भी हल्का बदलाव देखने को मिला। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में धूप निकलने से गर्माहट महसूस हुई, वहीं सुबह और शाम के समय मौसम में हल्की ठंडक बनी रही।एक्यूआई के मानक0 से 50 : अच्छा51 से 100 : संतोषजनक101 से 200 : मध्यम201 से 300 : खराब301 से 400 : बेहद खराब401 से 500 : गंभीर श्रेणी