Shamli News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव मामौर निवासी नाजिम (32) राजमिस्त्री था। बृहस्पति रात करीब साढ़े आठ बजे वह स्विफ्ट कार से किसी कार्य से शामली जा रहे थे। इसी दौरान भास्कर इंटरनेशनल स्कूल के पास वह कार को सड़क किनारे खड़ी कर लघुशंका करने लगे। तभी पीछे से आई तेज रफ्तार बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दी और कार से जा टकराई। हादसे में नाजिम गंभीर रूप से घायल हो गया।राहगीरों की मदद से घायल को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता जीजू ने बताया कि नाजिम के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं।शुक्रवार को शव गांव पहुंचा। गमगीन माहौल में शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। जांच अधिकारी उप निरीक्षक दुर्ग पाल सिंह ने बताया कि तहरीर आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।