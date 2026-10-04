Shamli News: मांगों पर अड़े लेखपाल, तीनों तहसीलों में दिया धरना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शामली तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील उपशाखा के पदाधिकारियों और लेखपालों ने धरना दिया। इस धरने की अध्यक्षता मोनाशी चौहान ने की। तहसील अध्यक्ष यतेंद्र बालियान, सचिव प्रशांत चौहान, कोषाध्यक्ष रविंद्र देशवाल और संगठन मंत्री दीपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। इनके साथ विमल गुप्त, रश्मिता जैन और दिलशाद वसीम समेत अन्य लेखपालों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेखपालों ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें आठ प्रमुख मांगें शामिल थीं। इन मांगों में वेतन उच्चीकरण, अंतरमंडलीय स्थानांतरण, जीपीएफ और भत्तों में वृद्धि प्रमुख थीं। लेखपालों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।-कैराना में भी प्रदर्शनकैराना तहसील परिसर में भी लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। यह प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक चला। लेखपालों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। बाद में उन्होंने उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूजा खैवाल, मुजक्किर खान, शमशेर, अनुराग और लवकेश सहित अन्य लेखपाल उपस्थित रहे।-ऊन तहसील में प्रमुख मांगेंऊन तहसील में लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष लोकेश कुमार सैनी के नेतृत्व में धरना दिया गया। उपजिलाधिकारी दीपिका मेहर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। लेखपालों ने 2800 रुपये ग्रेड पे और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। उन्होंने अंतरमंडलीय स्थानांतरण और चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने की भी मांग रखी। वर्ष 2024 में नियुक्त लेखपालों की प्रशिक्षण परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग भी इसमें शामिल थी।-अतिरिक्त हलके के काम का बहिष्कारलेखपालों ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। उन्होंने भूलेख और अन्य सहायक पटल से जुड़े लेखपालों को अवमुक्त करने की भी बात कही। ग्राम सचिवालयों में आधारभूत सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। लेखपालों को तकनीकी पद घोषित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल थी। लेखपालों ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक वे अतिरिक्त हलके के कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। ज्ञापन देने वालों में गौरव, राहुल कुमार, कुलदीप शर्मा, अरुण कुमार, नितिन कुमार, अजीत सिंह और सत्यवीर सिंह शामिल थे।