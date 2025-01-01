करवाचौथ : महिलाओं को भा रहे हांगकांग, राजकोट और बंबई के बिछुए

विज्ञापन

शहर के बड़ा बाजार, नया बाजार, कबाड़ी बाजार और नेहरू मार्केट में ज्वेलर्स की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ है। इस बार महिलाओं को हांगकांग, राजकोट और मुंबई के बिछुए खास तौर पर पसंद आ रहे हैं। दुकानों पर डिजाइन और कीमत के अनुसार कई तरह के बिछुए उपलब्ध हैं। इस बार करवाचौथ 29 अक्तूबर को मनाई जाएगी। ज्वेलर्स शानू, रोहित और सुभाष ने बताया कि करवाचौथ को लेकर महिलाएं बिछुए और अन्य आभूषण खरीदने पहुंच रही हैं। दुकान पर 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के बिछुए हैं। महिलाएं अपनी पसंद और बजट के हिसाब से डिजाइन चुन रही हैं। पारंपरिक डिजाइन के साथ आकर्षक और नए डिजाइन वाले बिछुओं की अधिक मांग है। त्योहार के चलते बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है।खरीदारी करने पहुंची महिला आशु पिंडौरा ने बताया कि करवाचौथ पर अपनी पसंद के बिछुए खरीदने बाजार पहुंची हैं। मुनेश पिंडौरा ने बताया कि बिछुओं में कई तरह के डिजाइन उपलब्ध हैं। इनमें से ऐसा डिजाइन चुनना पसंद है, जो पारंपरिक होने के साथ पहनने में भी आरामदायक हो। पिंकी बहावड़ी ने बताया कि उसने इस बार हांगकांग के बिछुए खरीदे है।करवाचौथ पर बाजारों में बढ़ती भीड़ से दुकानदारों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। त्योहार के चलते बाजारों में रौनक बनी हुई है और महिलाएं अपनी पसंद के सामान की खरीदारी में जुटी हैं।