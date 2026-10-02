शामली: अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, आठ गिरफ्तार; 23 बाइक-स्कूटी और पार्ट्स बरामद

सुनसान स्थानों पर खड़ी बाइक बनाते थे निशाना पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने सुनसान स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाने की बात बताई। मौका मिलते ही बाइक चोरी कर उसे छिपा देते थे। बाद में चोरी के वाहनों को बेचने की कोशिश करते थे। पुलिस के अनुसार चोरी से मिलने वाली रकम से आरोपी अपने शौक पूरे करते थे।

शामली में थानाभवन, कांधला और कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 23 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और बाइक के पार्ट्स बरामद किए गए हैं।

शामली के अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी चोरी

पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य शामली और बागपत के अलावा हरियाणा के करनाल व पानीपत तथा दिल्ली से भी बाइक चोरी करते थे। पुलिस अब बरामद वाहनों के संबंध में अन्य मामलों की जानकारी भी जुटा रही है।



जंगल और पुराने भवन में छिपाई थीं बाइक

थानाभवन पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ग्राम नोजल के वन विभाग के जंगल में किकर के बाग के पास छिपाकर रखी गई 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कीं।



वहीं कांधला पुलिस ने गोशाला के पुराने भवन से 10 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और बाइक के पार्ट्स बरामद किए। कोतवाली शामली पुलिस ने तीन बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। इस तरह कुल 23 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं।