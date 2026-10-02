Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 02 Oct 2026 01:14 AM IST
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प्रवचन
शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।
संवाद कार्यक्रमशहर के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग के कार्यालय पर व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से।
सम्मान समारोह
मालेंडी गांव के लक्ष्मी मैरिज होम में पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान के लिए समारोह का आयोजन अपराह्न तीन बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों के धरने का 26वां दिन दोपहर 2 बजे से।
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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।
संवाद कार्यक्रमशहर के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग के कार्यालय पर व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से।
सम्मान समारोह
मालेंडी गांव के लक्ष्मी मैरिज होम में पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान के लिए समारोह का आयोजन अपराह्न तीन बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों के धरने का 26वां दिन दोपहर 2 बजे से।