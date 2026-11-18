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राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लिलौन में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

क्रिकेट मैच

गांव सिंभालका स्थित एकेडमी में शामली की अलग-अलग टीमों के बीच क्रिकेट मैच सुबह 10 बजे से।

धरना

शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।



कथा

थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का छठवां दिन दोपहर दो बजे से।

यातायात जागरूकता