Shamli News: जयकारों के बीच माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन, नम आंखों से दी विदाई

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शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित मां दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के लिए श्रद्धालु एकत्र हुए। भक्त माता रानी के भजनों पर झूमते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा के दौरान वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के जयकारे लगाते हुए सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। नवरात्र के दौरान नौ दिनों तक मंदिरों और पूजा पंडालों में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की गई।अष्टमी और नवमी पर श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर व्रत का पारायण किया। इसके बाद परंपरा के अनुसार माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन झिंझाना रोड, कैराना रोड, बधेव रोड स्थित नहर में कर उन्हें विदाई दी गई। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं में भक्ति के साथ भावुकता भी दिखाई दी। भक्तों ने मां दुर्गा से अगले वर्ष फिर आगमन की प्रार्थना की।