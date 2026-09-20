Shamli: निजी अस्पताल का निरीक्षण करने गई स्वास्थ्य टीम पर हमला, भागकर बचाई जान

अवैध रूप से संचालित की सूचना पर पहुंची थी टीम

स्वास्थ्य विभाग के सह नोडल अधिकारी डॉ. दीपक कुमार रविवार दोपहर करीब 11 बजे फार्मासिस्ट उत्तम कुमार व वेदपाल के साथ शहर में मोहल्ला तैमूरशाह स्थित निजी अस्पताल में जांच करने गए थे। डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि निजी अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। अस्पताल में 40 बेड थे, जिन पर मरीज भर्ती थे। उन्होंने अस्पताल संचालक से चिकित्सक और रजिस्ट्रेशन संबंधी कागज दिखाने को कहा तो वे कोई भी कागज नहीं दिखा सके। उन्होंने ओटी को सील करने की कार्रवाई शुरू की। आरोप है कि उसी समय आठ-दस लोगों ने स्वास्थ्य टीम की कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे व विरोध के बीच उन्होंने ओटी को सील कर दिया।