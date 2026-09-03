Shamli News: गोगी गैंग के शार्प शूटर सत्यम-आर्यन पर एक-एक लाख का इनाम

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अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त को शामली में नाला पटरी स्थित जिम से बाहर निकलते समय शार्प शूटरों ने गोली मारकर की थी। वारदात के बाद चार शूटरों की सीसीटीवी फुटेज सामाजिक माध्यम पर वायरल हुई थी, जिनमें से दो की पहचान सत्यम और आर्यन के रूप में हुई। हत्याकांड की जिम्मेदारी सोनीपत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गोगी गिरोह के भोलू शाहपुरिया ने सामाजिक माध्यम पर पोस्ट डालकर ली थी। पुलिस ने 31 अगस्त को गोगी गिरोह के 50-50 हजार रुपये के इनामी मोहित और सुमित को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मुठभेड़ में दो सिपाही घायल हुए थे, जबकि पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक बाल-बाल बचे थे। जांच में सामने आया कि भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान... गाने की रंजिश में हत्या की गई थी। गोगी गिरोह के भोलू, कनाडा में बैठे चिराग और मोंटी ने अंकित की हत्या की सुपारी दी थी। गिरोह अंकित को टिल्लू गिरोह का सदस्य मानता था।=अहमदाबाद तक छानबीन कर चुकी पुलिसपुलिस आरोपियों की तलाश में गुजरात से लेकर अहमदाबाद तक छानबीन कर चुकी है। हालांकि अभी तक वांछित शूटरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इनाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद दोनों पर इनाम बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया गया है।-हत्याकांड का कारण और गिरोह का संबंधअंकित बालियान की हत्या के पीछे भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान... गाने की रंजिश मुख्य कारण थी। गोगी गिरोह के सदस्य भोलू, चिराग और मोंटी ने इस हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने शूटरों को सुपारी देकर अंकित को मरवाया था। गोगी गिरोह अंकित को टिल्लू गिरोह का सदस्य मानता था।वर्जनवांछित आरोपियों पर इनाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद दोनों पर इनाम बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया गया है। पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह