Shamli News: जिले में पांच हजार और महिलाएं एनआरएलएम से जुड़ेंगी

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एनआरएलएम के मैनेजर पंकज कुमार ने बताया कि वर्तमान में जिलेभर में 70 हजार से अधिक महिलाएं एनआरएलएम से जुड़कर काम कर रही हैं। अब पांच हजार और महिलाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गांव-गांव महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और उन्हें समूहों से जुड़कर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि शामली और थानाभवन क्षेत्र की अनिता, सोनिया और पूजा समेत करीब 30 सराहनीय कार्य करने वाली सखियों का सहयोग लिया जाएगा। ये महिलाएं अपने अनुभव के आधार पर अन्य महिलाओं को आमदनी बढ़ाने के तरीके और स्वरोजगार के टिप्स देंगी। इसके लिए गोष्ठियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर ली गई है।