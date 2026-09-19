Shamli News: फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बन रही बहरेपन की समस्या
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 19 Sep 2026 01:04 AM IST
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शामली। मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल अब लोगों के कानों पर भारी पड़ रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में कान में सनसनाहट, आवाज कम सुनाई देने और कान में भारीपन की शिकायतें लेकर रोजाना 15 से 20 मरीज पहुंच रहे हैं।
जिला अस्पताल के नाक, कान व गला रोग विशेषज्ञ (ईएनटी सर्जन) डॉ. प्रवीण त्यागी ने बताया कि मोबाइल फोन पर लंबे समय तक बातचीत के दौरान उसे कान से सटाकर रखने और तेज आवाज में सुनने की आदत से कानों पर अनावश्यक ध्वनि दबाव पड़ सकता है।
लगातार तेज आवाज के संपर्क में रहने और ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल करने से सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है। बताया कि ओपीडी में आने वाले ऐसे मरीजों में ज्यादातर की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है।
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उन्होंने कहा कि कान में इस तरह की समस्या होने पर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार परेशानी रहने पर ईएनटी विशेषज्ञ से जांच और परामर्श लेना चाहिए।
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जिला अस्पताल के नाक, कान व गला रोग विशेषज्ञ (ईएनटी सर्जन) डॉ. प्रवीण त्यागी ने बताया कि मोबाइल फोन पर लंबे समय तक बातचीत के दौरान उसे कान से सटाकर रखने और तेज आवाज में सुनने की आदत से कानों पर अनावश्यक ध्वनि दबाव पड़ सकता है।
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लगातार तेज आवाज के संपर्क में रहने और ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल करने से सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है। बताया कि ओपीडी में आने वाले ऐसे मरीजों में ज्यादातर की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है।
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उन्होंने कहा कि कान में इस तरह की समस्या होने पर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार परेशानी रहने पर ईएनटी विशेषज्ञ से जांच और परामर्श लेना चाहिए।