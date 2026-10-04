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Shamli News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग घायल

Sun, 04 Oct 2026 12:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:53 AM IST
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Elderly bike rider injured in collision with vehicle
कैराना। पानीपत बाईपास पर शनिवार शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारकर चालक मौके से फरार हो गया।
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सहारनपुर जनपद के गांव हमजागढ़ निवासी सादी (60) अपनी बाइक से कैराना में रिश्तेदारी में आ रहे थे। शाम करीब चार बजे विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सादी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जांच अधिकारी उप निरीक्षक दुर्गापाल सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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