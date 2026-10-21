Shamli News: डांडिया की धुन पर झूमे शहरवासी
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 21 Oct 2026 12:15 AM IST
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शामली। दिल्ली रोड स्थित सिटी ग्रीन फार्म हाउस में लायंस क्लब शामली क्राउन की ओर से आयोजित दो दिवसीय डांडिया रास कार्यक्रम हुआ। शाम सात बजे शुरू हुआ कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला। महिलाओं, युवतियों, युवाओं और बच्चों ने रंग-बिरंगे परिधानों में डांडिया की धुन पर नृत्य कर समां बांध दिया।
कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे। पारंपरिक डांडिया धुनों के साथ आधुनिक संगीत पर भी प्रतिभागियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। महिलाओं और युवतियों ने खास उत्साह दिखाया, जबकि बच्चों ने भी डांडिया खेलकर आनंद लिया। डांस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम के संयोजक गौरव मित्तल रहे। आयोजन में लायंस क्लब शामली क्राउन के सदस्यों ने सहयोग किया। इस दौरान संजय सिंघल, अंकुर गोयल, रुपेश गर्ग, विजय संगल, अजय सिंघल, विनीत गोयल, प्रदीप विश्वकर्मा, विजय शर्मा, संजय गर्ग, अमित, अनूप तायल, डॉ. अर्जुन वर्मा, अजय शर्मा, अंकित गर्ग, निपुण, प्रभात, विकास गोयल, अनुराधा सिंघल, अनीता विश्वकर्मा और श्वेता गोयल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे। पारंपरिक डांडिया धुनों के साथ आधुनिक संगीत पर भी प्रतिभागियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। महिलाओं और युवतियों ने खास उत्साह दिखाया, जबकि बच्चों ने भी डांडिया खेलकर आनंद लिया। डांस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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कार्यक्रम के संयोजक गौरव मित्तल रहे। आयोजन में लायंस क्लब शामली क्राउन के सदस्यों ने सहयोग किया। इस दौरान संजय सिंघल, अंकुर गोयल, रुपेश गर्ग, विजय संगल, अजय सिंघल, विनीत गोयल, प्रदीप विश्वकर्मा, विजय शर्मा, संजय गर्ग, अमित, अनूप तायल, डॉ. अर्जुन वर्मा, अजय शर्मा, अंकित गर्ग, निपुण, प्रभात, विकास गोयल, अनुराधा सिंघल, अनीता विश्वकर्मा और श्वेता गोयल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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