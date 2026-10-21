फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   City residents danced to the beats of Dandiya

Shamli News: डांडिया की धुन पर झूमे शहरवासी

Wed, 21 Oct 2026 12:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 21 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
City residents danced to the beats of Dandiya
शहर के दिल्ली रोड ​स्थित विवाह मंडप में डांडिया खेलते हुए। संवाद
शामली। दिल्ली रोड स्थित सिटी ग्रीन फार्म हाउस में लायंस क्लब शामली क्राउन की ओर से आयोजित दो दिवसीय डांडिया रास कार्यक्रम हुआ। शाम सात बजे शुरू हुआ कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला। महिलाओं, युवतियों, युवाओं और बच्चों ने रंग-बिरंगे परिधानों में डांडिया की धुन पर नृत्य कर समां बांध दिया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे। पारंपरिक डांडिया धुनों के साथ आधुनिक संगीत पर भी प्रतिभागियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। महिलाओं और युवतियों ने खास उत्साह दिखाया, जबकि बच्चों ने भी डांडिया खेलकर आनंद लिया। डांस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन


कार्यक्रम के संयोजक गौरव मित्तल रहे। आयोजन में लायंस क्लब शामली क्राउन के सदस्यों ने सहयोग किया। इस दौरान संजय सिंघल, अंकुर गोयल, रुपेश गर्ग, विजय संगल, अजय सिंघल, विनीत गोयल, प्रदीप विश्वकर्मा, विजय शर्मा, संजय गर्ग, अमित, अनूप तायल, डॉ. अर्जुन वर्मा, अजय शर्मा, अंकित गर्ग, निपुण, प्रभात, विकास गोयल, अनुराधा सिंघल, अनीता विश्वकर्मा और श्वेता गोयल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed