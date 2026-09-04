Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 04 Sep 2026 12:54 AM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
शिव महापुराण कथा
बड़ा बाजार स्थित मंदिर ठाकुरद्वारा में श्रीराम कथा सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का सातवां दिन शाम चार बजे से।
श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
नवीन पुलिस लाइन सभागाार में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर झांकी दर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रात आठ बजे से।
गांव सेंहटा के पंचायत घर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर जागरण का आयोजन रात आठ बजे से।
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विज्ञापन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
शिव महापुराण कथा
बड़ा बाजार स्थित मंदिर ठाकुरद्वारा में श्रीराम कथा सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का सातवां दिन शाम चार बजे से।
श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
नवीन पुलिस लाइन सभागाार में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर झांकी दर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रात आठ बजे से।
गांव सेंहटा के पंचायत घर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर जागरण का आयोजन रात आठ बजे से।