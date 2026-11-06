Shamli News: सिटी में आज

विज्ञापन







लिलौन गांव में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे।



बैठक

बकाया गन्ना भुगतान और अन्य मांगों को लेकर शामली की गन्ना सोसाइटी परिसर में किसानों की बैठक दोपहर दो बजे से।



कबड्डी मैच

गांव बहावड़ी में गांव लांक और कुड़ाना की टीम के बीच कबड्डी मैच का आयोजन सांय तीन बजे।



जलसा

झिंझाना के मदरसा नूरिया में दीनी जलसे का आयोजन रात 8 बजे से।

जागरूकता कार्यक्रम