Shamli News: सिटी में आज

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गांव हिरनवाड़ा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बाबरी और बुटराड़ा के बीच मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।

क्रिकेट मैच

नहर पटरी स्थित क्रिकेट एकेडमी में शामली वॉरियर्स और बैंक टीम के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।

आरोग्य मेला

जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन सुबह 10 बजे से।

धरना

शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।

कथा



थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन दोपहर दो बजे से।

क्रिकेट प्रतियोगिता