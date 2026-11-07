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Shamli News: सिटी में आज

Sat, 07 Nov 2026 01:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 07 Nov 2026 01:24 AM IST
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city ma aaj
धरना
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शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज भुगतान को लेकर किसानों का धरना सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट मैच
गांव सिंभालका स्थित एकेडमी में होली चाइल्ड और पीसीसीए इलेवन की जूनियर टीम के बीच मैच सुबह 10 बजे।
वॉलीबाल मैच
गांव कुड़ाना स्थित मुख्य मार्ग मैदान पर मोहल्ला झांका पट्टी व मुंडरा पट्टी के बीच मैच सांय तीन बजे।
हनुमान चालीसा पाठ
थानाभवन के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन सांय तीन बजे।
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