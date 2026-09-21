Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 21 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के छठवां दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
गढ़ीपुख्ता के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के छठवां दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
दिव्यांग जांच शिविर
जिला अस्पताल में दिव्यांग जांच प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 15वां दिन दोपहर 2 बजे से।
विज्ञापन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के छठवां दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
गढ़ीपुख्ता के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के छठवां दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
दिव्यांग जांच शिविर
जिला अस्पताल में दिव्यांग जांच प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 15वां दिन दोपहर 2 बजे से।