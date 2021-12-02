Shamli News: सिटी में आज
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:36 AM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
प्रशिक्षण
बनत स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का समापन सुबह 10 बजे से।
थानाभवन स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का चौथा दिन सुबह 10 बजे से।
कांधला बीआरसी पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।
अभ्यास मैच
गांव सिंभालका स्थित क्रिकेट एकेडमी में टीमों के बीच अभ्यास मैच सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का पांचवां दिन दोपहर 2 बजे से।
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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
प्रशिक्षण
बनत स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का समापन सुबह 10 बजे से।
थानाभवन स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का चौथा दिन सुबह 10 बजे से।
कांधला बीआरसी पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।
अभ्यास मैच
गांव सिंभालका स्थित क्रिकेट एकेडमी में टीमों के बीच अभ्यास मैच सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का पांचवां दिन दोपहर 2 बजे से।