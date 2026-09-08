Shamli News: सिटी में आज

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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।

झिंझाना के गांव वेदखेड़ी स्थित सतलोक आश्रम में समागम कार्यक्रम का समापन सुबह आठ बजे।



प्रशिक्षण

बनत स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।

शूटिंग प्रतियोगिता

शहर के वीवी पीजी कॉलेज में अंतर महाविद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।

पालकी यात्रा

श्री बांके बिहारी पालकी यात्रा सेवा ट्रस्ट द्वारा पालकी यात्रा का आयोजन दोपहर एक बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा

कस्बा बाबरी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शाम चार बजे से।

प्रवचन