Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 04 Sep 2026 11:55 PM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
सम्मान समारोह
विकास भवन सभागार में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे से।
वॉलीबाल मैच
गांव कुड़ाना स्थित मुख्य मार्ग मैदान पर मोहल्ला लांबा पट्टी व झांका पट्टी टीम के बीच वॉलीबाल मैच सांय चार बजे।
शिव महापुराण कथा
बड़ा बाजार स्थित मंदिर ठाकुरद्वारा में श्रीराम कथा सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का आठवां दिन शाम चार बजे से।
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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
सम्मान समारोह
विकास भवन सभागार में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे से।
वॉलीबाल मैच
गांव कुड़ाना स्थित मुख्य मार्ग मैदान पर मोहल्ला लांबा पट्टी व झांका पट्टी टीम के बीच वॉलीबाल मैच सांय चार बजे।
शिव महापुराण कथा
बड़ा बाजार स्थित मंदिर ठाकुरद्वारा में श्रीराम कथा सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का आठवां दिन शाम चार बजे से।