Shamli News: 15 साल से बस अड्डा अधर में, व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

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बैठक में संपूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्यामदास गर्ग ने कहा कि 15 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी डिपो कार्यशाला और बस अड्डे के लिए जमीन न मिलना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। बैठक के अध्यक्ष सीडीओ बृजेंद्र शुक्ला ने शामली डिपो के एआरएम प्रशांत कुमार से जवाब मांगा तो उन्होंने गेंद जिला प्रशासन के पाले में डालते हुए कहा कि भूमि तलाश कर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है।दवा व्यापारी संजीव कुमार प्रजापति ने माल ढोने वाले छोटे टेंपो व बाइक रेहडे जब्त किए जाने का विरोध किया। इस पर सीडीओ ने एआरटीओ को जुगाड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित गोयल ने शामली चीनी मिल की चिमनी से गिरती छाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि चिमनी की ऊंचाई मानक से 10 मीटर कम है, जिसे तुरंत बढ़ाया जाए।व्यापारियों ने सहायक श्रमायुक्त पर छोटे दुकानदारों के उत्पीडन का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अवैधानिक कार्रवाई बंद न हुई तो श्रम विभाग के खिलाफ धरना दिया जाएगा।बैठक में कांधला के व्यापारियों ने नगर पालिका मार्केट से पीएनबी तक सड़क निर्माण की मांग भी रखी। बैठक का संचालन जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर लोमेश कुमार ने किया। इस दौरान सुभाष चंद धीमान, नरेंद्र अग्रवाल, वैभव गोयल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।