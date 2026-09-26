Shamli News: सांड़ ने बुजुर्ग महिला को जमीन पर पटका, घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 26 Sep 2026 01:07 AM IST
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कांधला। गांव सुन्ना में सांड़ ने महिला नरेश देवी (60) को उठाकर पटक दिया। मौके पर आए लोगों ने उन्हें बचाया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल शामली रेफर किया है।
गांव सुन्ना निवासी वीरेंद्र उपाध्याय की पत्नी नरेश देवी घर के बाहर खड़ी थीं। इसी दौरान पास में दो सांड़ आपस में लड़ने लगे। परिवार के दिनेश ने बताया कि अचानक एक सांड़ ने ने नरेश देवी को जोरदार टक्कर मारी और उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। हादसे में महिला के पेट में गंभीर चोट आई, जिससे वह गंभीर घायल हो गईं। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह पशु को वहां से भगाया।
परिजन घायल नरेश देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल शामली रेफर कर दिया।
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गांव सुन्ना निवासी वीरेंद्र उपाध्याय की पत्नी नरेश देवी घर के बाहर खड़ी थीं। इसी दौरान पास में दो सांड़ आपस में लड़ने लगे। परिवार के दिनेश ने बताया कि अचानक एक सांड़ ने ने नरेश देवी को जोरदार टक्कर मारी और उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। हादसे में महिला के पेट में गंभीर चोट आई, जिससे वह गंभीर घायल हो गईं। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह पशु को वहां से भगाया।
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परिजन घायल नरेश देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल शामली रेफर कर दिया।
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