Shamli News: दिल्ली जाने से रोके भाकियू कार्यकर्ता, कलक्ट्रेट पर दिया धरना

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कार्यकर्ताओं को गांव सोंता और अन्य स्थानों पर पुलिस ने रोक लिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने कलक्ट्रेट पहुंचकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने पात्र मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करने और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन में विभिन्न खापों के चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर ट्रेनें निरस्त होने से यात्रियों को हुई परेशानी पर भी गुस्सा जताया गया। भाकियू के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया था।प्रदर्शन के बाद अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मतदाता सूची से नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की गई। भाकियू ने मांग की कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और प्राप्त शिकायतों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पात्र नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें नियमानुसार दोबारा सूची में शामिल किया जाए।कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने मतदाता सूची में पारदर्शिता और पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। प्रदर्शन में भाकियू जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष कविता चौधरी, बूटा प्रधान, विदेश मलिक, आशु चौधरी, दीपक भारद्वाज, आरिफ चौधरी और अजीत मलिक मौजूद रहे। इनके साथ विभिन्न खापों के चौधरी, किसान नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।इनसेट-1दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे किसान नेता हाउस अरेस्टशामली। दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे किसान नेताओं मास्टर जाहिद, कविता और विदेश मलिक को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है। पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की। ये सभी नेता दिल्ली में होने वाले किसान प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें उनके घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। इसी दौरान, भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं को गांव सोंता में रोका गया। कार्यकर्ताओं को रोके जाने की सूचना मिलने पर किसान नेताओं ने विरोध जताया। उन्होंने कलक्ट्रेट पहुंचकर अपना प्रदर्शन दर्ज कराया। यह प्रदर्शन दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे किसानों पर की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में था।इनसेट14 ट्रेनें निरस्त, यात्रियों को हुई परेशानीफोटोशामली। शनिवार को दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त कर दी गईं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। उन्हें बसों और अन्य निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। यात्रियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि ट्रेन का किराया कम होता है। रेल यात्रा सुविधाजनक भी होती है। इसी कारण वे ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। ट्रेनों के निरस्त होने से उनकी यात्रा की योजनाएं प्रभावित हुईं। स्टेशन अधीक्षक रामेश्वर मीणा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ट्रेनों को निरस्त किया गया था।ये ट्रेनें रहीं निरस्त :• 64026 सहारनपुर–शामली–दिल्ली• 64029 दिल्ली–शामली–सहारनपुर• 64028 सहारनपुर–शामली–दिल्ली• 64035 दिल्ली शाहदरा–शामली• 64036 शामली–दिल्ली शाहदरा• 64021 दिल्ली–शामली• 64020 शामली–दिल्ली• 64023 दिल्ली–शामली–सहारनपुर• 64022 सहारनपुर–शामली–दिल्ली• 64025 दिल्ली–शामली• 64024 शामली–दिल्ली• 64033 दिल्ली–शामली• 64034 शामली–दिल्ली• 64027 दिल्ली–शामली–सहारनपुरनोट: ब्योरा रेलवे विभाग से लिया गया है।यह बोले यात्री...मां की दवा और इलाज के लिए दिल्ली जाने वाले यात्री परेशानशामली। ट्रेनें निरस्त होने के कारण शामली से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।शिव विहार निवासी अमित उपाध्याय को मां की दवा लेने दिल्ली जाना था। ट्रेन रद होने से उन्हें दिक्कत हुई। उन्होंने ट्रेन को सुविधाजनक और सस्ता बताया, जबकि बस से अधिक खर्च आता है। पंजाबी कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार को भी जरूरी काम से दिल्ली जाना था। ट्रेन रद होने से उन्हें महंगा बस का सफर करना पड़ा। सिंभालका निवासी प्रमोद कुमार कश्यप को दिल्ली एम्स में चेकअप कराना था। ट्रेनें रद होने से उनकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि इलाज के लिए दिल्ली जाना जरूरी था। विक्की को भी दिल्ली जाना था, ट्रेन न मिलने पर उन्हें दूसरे साधन से जाना पड़ा।इनसेटदिल्ली में प्रदर्शन को लेकर हरियाणा सीमा पर चेकिंगकैराना। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए कैराना पुलिस अलर्ट पर है। शनिवार सुबह हरियाणा बॉर्डर स्थित यमुना पुल पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।आने-जाने वाले सभी वाहनों को रोककर उनकी गहन तलाशी ली गई। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु सीमा पार न कर सके। यह सघन चेकिंग अभियान दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर शुरू किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि दिल्ली के मौजूदा हालात को देखते हुए हरियाणा सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है।इनसेटकांग्रेस और सपा नेताओं को भी किया हाउस अरेस्टशामली। दिल्ली में चुनाव आयोग के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले शामली में कांग्रेस और सपा के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक बताया है।कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखलाक के अनुसार, वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश शर्मा, वैभव गर्ग और प्रवीण तरार को थानाभवन में उनके आवास पर नजरबंद किया गया। अखलाक प्रधान और कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष बृजेश शर्मा भी नजरबंद किए गए हैं। अश्वनी शर्मा, जरबपाल सिंह, फरमान अंसारी, प्रदीप कश्यप, रामलाल सिंह कश्यप और शमशीर समेत अन्य कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया। सपा नेता अशोक कुमार और उनके कुछ कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली में चुनाव आयोग के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर की गई है। कांग्रेस ने अपने बयान में इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया है।