मेरठ: मानदेय को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने घेरा सीएमओ कार्यालय, बकाया भुगतान और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने

राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की मांग

संगठन ने आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही न्यूनतम मानदेय 21 से 24 हजार रुपये तक करने की मांग उठाई गई। आशा संगिनियों के लिए आने-जाने की व्यवस्था, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये और पेंशन देने की भी मांग की गई।



बीमा, ईपीएफ और इंटरनेट सुविधा की मांग

कार्यकर्ताओं ने 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने के साथ ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देने की मांग की। इसके अलावा 5जी इंटरनेट और सिम की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।