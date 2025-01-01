Shamli News: भट्ठियों में उठने लगी खुशबू... राजस्थान को भा गया शामली का स्वाद

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5800 रुपये क्विंटल तक पहुंचे भावश्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही गुड़-खांडसारी इकाइयों की तैयारियां रंग लाने लगी थीं। खांडसारी संचालक गांव-गांव पहुंचकर किसानों से 380 से 420 रुपये प्रति क्विंटल तक गन्ना बुक कर रहे हैं। झिंझाना के जमालपुर, शामली के सिक्का, थानाभवन, जलालाबाद और गढ़ीपुख्ता क्षेत्र में कोल्हू चालू हो चुके हैं। जमालपुर के धन्ना कोल्हू मालिक के अनुसार मंडी में नया गुड़ 5000 से 5500 रुपये और शक्कर 5500 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिक रही है।मंडी में 150 क्विंटल आवक, पिछले साल से बेहतर दामशामली मंडी के कारोबारी राजीव संगल ने बताया कि मंडी में रोज़ाना करीब 150 क्विंटल गुड़-शक्कर की आवक शुरू हो गई है। बीकानेर और कोटपूतली समेत राजस्थान के कई शहरों में शामली का गुड़-शक्कर बेहद पसंद किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि इस बार शुरुआती दौर में ही पिछले साल की तुलना में बेहतर भाव मिल रहे हैं।1 अक्तूबर से पकड़ेगी रफ्तारकाबड़ौत के कोल्हू मालिक ज्ञानेश्वर कुमार और भैंसवाल निवासी हासिम ने बताया कि एक अक्तूबर से जिले की अधिकतर गुड़-खांडसारी इकाइयां पूरी क्षमता के साथ चलने लगेंगी, जिससे आवक और कारोबार दोनों में बड़ा उछाल आएगा।