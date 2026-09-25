फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   18-Year-Old Dies During Surgery at Private Hospital in Shamli, Family Alleges Medical Negligence

शामली: निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा

Fri, 25 Sep 2026 10:14 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 25 Sep 2026 10:14 AM IST
सार

शामली के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 18 वर्षीय सावन कश्यप की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

विज्ञापन
18-Year-Old Dies During Surgery at Private Hospital in Shamli, Family Alleges Medical Negligence
शामली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शामली के कैराना रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान कस्बा बनत निवासी सावन कश्यप के रूप में हुई है। युवक की अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और सड़क जाम करने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
विज्ञापन

 

पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में कराया था भर्ती

परिजनों के अनुसार सावन कश्यप को पेट में दर्द की शिकायत थी। इसके बाद उसे बृहस्पतिवार शाम शामली के कैराना रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि चिकित्सक ने छोटा ऑपरेशन करने की बात कही थी।

विज्ञापन


देर रात ऑपरेशन के दौरान मौत का आरोप

परिजनों के मुताबिक देर रात सावन का ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि चिकित्सक ने उन्हें गुमराह करते हुए युवक को बाहर ले जाने के लिए कहा। बाद में जब उन्हें युवक की मौत की जानकारी हुई तो उन्होंने चिकित्सक पर इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

देर रात ऑपरेशन के दौरान मौत का आरोप

परिजनों के मुताबिक देर रात सावन का ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि चिकित्सक ने उन्हें गुमराह करते हुए युवक को बाहर ले जाने के लिए कहा। बाद में जब उन्हें युवक की मौत की जानकारी हुई तो उन्होंने चिकित्सक पर इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।


पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची

हंगामे और सड़क जाम करने की कोशिश की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली।


तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई

सीओ सिटी जितेंद्र यादव ने बताया कि अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed