Shamli News: करंट लगने से सेना के जवान की मौत, पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव

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शुक्रवार देर शाम जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कैड़ी पहुंचा। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्र के लोगों की भीड़ जुट गई।छोटे भाई आशुतोष ने बताया कि शनिवार सुबह दस बजे गांव में नदी किनारे स्थित श्मशान घाट पर जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी।अपने गांव के वीर जवान को अंतिम विदाई देने के लिए ग्रामीणों में शोक और गम का माहौल है। जवान के निधन से परिवार और क्षेत्र में शोक व्याप्त है।