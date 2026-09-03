Shamli News: अप्रैल में मवाना से चोरी बाइक से अंकित हत्याकांड को दिया अंजाम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:51 AM IST
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शामली। अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक अप्रैल 2026 में मवाना से चोरी हुई थी। शार्प शूटरों को दिल्ली में 75 हजार रुपये एडवांस भी दिए गए थे।
पुलिस के अनुसार गोगी गिरोह के सदस्यों ने 22 अप्रैल 2026 को मवाना के कोल गांव से यह बाइक चुराई थी। दीपक नाम के व्यक्ति ने मवाना थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चोरी के बाद बाइक को पहले दिल्ली ले जाया गया, जहां गिरोह का एक सदस्य मौजूद था। इसके बाद बाइक सोनीपत पहुंचाई गई। बाद में इस पर बागपत की एक कार का फर्जी नंबर लगाया गया। सोनीपत के शार्प शूटर मोहित और सुमित ने 20 अगस्त को इसी बाइक से शामली में रेकी की थी। रेकी के बाद दोनों इसी बाइक से वापस चले गए थे। पुलिस अब उत्तर प्रदेश में सक्रिय गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि बाइक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और नंबर बदलने में कौन-कौन शामिल थे।
-शूटरों को मुखर्जी नगर में मिले 75 हजार रुपये
पुलिस की जांच में सामने आया है कि शार्प शूटरों को 75 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था। यह रकम उन्हें दिल्ली के मुखर्जी नगर में झाड़ियों में रखी मिली थी। गिरोह के सरगना भोलू और चिराग स्नैपचैट के माध्यम से दोनों शूटरों को निर्देश दे रहे थे। यह जानकारी हत्याकांड की साजिश को और स्पष्ट करती है।
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-बागपत के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए शूटर
जांच के दौरान यह भी पता चला है कि शार्प शूटर बागपत जिले के कई सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दिए थे। वे बागपत के पाली और खेकड़ा क्षेत्रों में कैद हुए थे। पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। इसका उद्देश्य शूटरों के पूरे मार्ग का पता लगाना है।
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पुलिस के अनुसार गोगी गिरोह के सदस्यों ने 22 अप्रैल 2026 को मवाना के कोल गांव से यह बाइक चुराई थी। दीपक नाम के व्यक्ति ने मवाना थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चोरी के बाद बाइक को पहले दिल्ली ले जाया गया, जहां गिरोह का एक सदस्य मौजूद था। इसके बाद बाइक सोनीपत पहुंचाई गई। बाद में इस पर बागपत की एक कार का फर्जी नंबर लगाया गया। सोनीपत के शार्प शूटर मोहित और सुमित ने 20 अगस्त को इसी बाइक से शामली में रेकी की थी। रेकी के बाद दोनों इसी बाइक से वापस चले गए थे। पुलिस अब उत्तर प्रदेश में सक्रिय गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि बाइक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और नंबर बदलने में कौन-कौन शामिल थे।
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-शूटरों को मुखर्जी नगर में मिले 75 हजार रुपये
पुलिस की जांच में सामने आया है कि शार्प शूटरों को 75 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था। यह रकम उन्हें दिल्ली के मुखर्जी नगर में झाड़ियों में रखी मिली थी। गिरोह के सरगना भोलू और चिराग स्नैपचैट के माध्यम से दोनों शूटरों को निर्देश दे रहे थे। यह जानकारी हत्याकांड की साजिश को और स्पष्ट करती है।
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-बागपत के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए शूटर
जांच के दौरान यह भी पता चला है कि शार्प शूटर बागपत जिले के कई सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दिए थे। वे बागपत के पाली और खेकड़ा क्षेत्रों में कैद हुए थे। पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। इसका उद्देश्य शूटरों के पूरे मार्ग का पता लगाना है।