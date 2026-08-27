Shamli News: छह माह पहले रोहतक में सिंगर से हुई थी कहासुनी, कहीं उसी रंजिश में तो नहीं हुई अंकित की हत्या

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पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि छह माह पहले हुई उस कहासुनी का कोई विवाद या रंजिश आगे भी बनी रही थी या नहीं। पुलिस को आशंका है कि यदि उस विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी कायम रही तो हत्याकांड के पीछे यह वजह भी हो सकती है। हालांकि, अभी इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई ठोस पुष्टि नहीं की गई है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।बताया जा रहा है कि रोहतक में हुए विवाद के बाद अंकित की गतिविधियों में भी बदलाव आया था। वह बंतीखेड़ा में अधिक समय बिताने लगा था। पुलिस अब अंकित के पुराने विवादों, संपर्कों और काम से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाकर हत्या की कड़ियां जोड़ने में लगी है।इंसेट : एसटीएफ भी जांच में जुटी, अहम सुराग मिलने का दावाअंकित बालियान हत्याकांड की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ भी जुट गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच टीमों को कुछ अहम सुराग मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अंकित के संपर्क में रहे लोगों की जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड से जुड़े सभी संभावित पहलुओं को खंगाला जा रहा है और जल्द घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।-पुरानी रंजिश से लेकर सुपारी तक, हर एंगल पर जांचपुलिस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद और अन्य संभावित कारणों की पड़ताल कर रही है। छह माह पहले रोहतक में हुई कहासुनी के अलावा अंकित को पूर्व में मिली कथित धमकी की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या के लिए हमलावरों को किसने भेजा और वारदात की साजिश कहां तैयार हुई। पुलिस का कहना है कि अभी किसी एक वजह को हत्या का कारण मानना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।