Shamli News: फल-सब्जी की आड़ में सप्लाई हो रहा मिलावटी मावा और पनीर

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स्थान : कांधलाफल-सब्जियों के नीचे छिपाकर भेजते हैं मालसंवाददाता : पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग से बचाकर माल कैसे भेजते हो?सप्लायर: सब जगह अपनी सेटिंग है। ट्रक, पिकअप, ई-रिक्शा और ट्रैक्टर-ट्रॉली में मावा-पनीर के कट्टों के ऊपर फल-सब्जियां रख देते हैं।संवाददाता : अधिकारी चेकिंग हो जाए तोसप्लायर: अधिकारी किस रूट पर खड़ा है इसकी सूचना पहले ही मिल जाती है।स्थान : भूरा गांवकोडवर्ड बताने वालों को ही मिलता है मालसंवाददाता : सबसे ज्यादा माल कहां भेजते हो?सप्लायर: दिल्ली में सबसे ज्यादा खपत है। हरियाणा के अलावा बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर में भी माल जाता है।संवाददाता : अनजान लोगों को भी माल देते हो?सप्लायर: अनजान को बिल्कुल नहीं देते। तय कोडवर्ड बताने वालों को ही माल मिलता है।संवाददाता: कर्मचारियों को कितना भुगतान करते हो?सप्लायर: किसी को 15 हजार तो किसी को 20 हजार रुपये महीने देते हैं।विभागीय निगरानी पर सवालसप्लायरों के इन दावों ने खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फल-सब्जियों की आड़ में दूसरे राज्यों तक माल पहुंचने और कथित साठगांठ के आरोपों की जांच जरूरी है। आखिर इतनी बड़ी खेप की आवाजाही के बावजूद प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है?मिलावटखोरों की तलाश में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है।— पंकज कुमार, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षाइनसेट : ऐसे करें मावे-पनीर की जांचपंकज कुमार के अनुसार पैक्ड उत्पाद खरीदते समय निर्माण तिथि और एक्सपायरी देखें। खुले मावे-पनीर को विश्वसनीय दुकानदार से ही खरीदें। केवल रंग, गंध और स्वाद से शुद्धता की पहचान नहीं की जा सकती। मिलावट की आशंका पर खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच कराने की मांग करें।रास्ते में कई थाने-चौकियां, फिर भी नहीं रुकती सप्लाईशामली से दिल्ली और हरियाणा के लिए मावा-पनीर की खेप रवाना होने के बाद रास्ते में कांधला के अलावा बड़ौत, बागपत और रमाला क्षेत्र पड़ते हैं। इस मार्ग पर पुलिस चौकियां और थाने भी हैं। इसके बावजूद सप्लायरों के दावों के अनुसार, फल-सब्जियों की आड़ में माल आसानी से दूसरे राज्यों तक पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लंबे रास्ते में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की चेकिंग के बावजूद मिलावटी माल की आवाजाही पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है?नोट : कल के अंक में पढ़िए...किस्त चार...80 से 120 रुपये किलो में बिक रहा मिलावटी रसगुल्ला। घर बैठे ऑर्डर पर होम डिलीवरी का दावा, ऑनलाइन भी हो रही बुकिंग।