Shahjahanpur News: फंदे से लटका मिला युवक का शव

परिजनों के अनुसार, वीजेंद्र गुजरात के बड़ौदा में पत्नी वंदना और चार बच्चों के साथ रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। एक माह पूर्व वीजेंद्र बड़े बेटे पवन के साथ गांव चले आए थे, लेकिन उनकी पत्नी तीन बच्चों के साथ वहीं रुक गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को वीजेंद्र ने दिन में तीन-चार बार पत्नी से फोन पर बात की, फिर दोपहर बाद कमरे की कुंडी लगाकर फंदे से लटक गया।दरवाजा न खुलने पर बेटे पवन ने दराज से अंदर झांका तो घटना की जानकारी हुई। उनके गले में साड़ी का फंदा पड़ा हुआ था। पवन की चीख-पुकार की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़ पड़े। लोगों की भीड़ लग गई। भाई श्यामपाल शव देख बेसुध हो गया। उनकी पत्नी को सूचना दे दी गई है। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।