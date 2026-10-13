Shahjahanpur News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

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अनिल कुमार के भाई विनोद कुमार ने बताया कि अनिल 11 अक्तूबर की शाम सात बजे टहलने निकले थे। खुटार गोला रोड पर एक गैराज के पास सामने से आ रहे अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से अनिल गंभीर घायल हो गए थे। रविवार रात में ही इलाज के दौरान अनिल कुमार ने दम तोड़ दिया। अनिल की मौत से भाई विनोद कुमार, मां प्रेमवती का रो-रोकर बुरा हाल है। डेढ़ वर्ष पहले अनिल के भाई गुड्डू की मौत हो गई थी। वह मजदूरी कर परिवार की गुजर बसर में सहयोग करते थे। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।स्कूटी और कार की टक्कर, बाल-बाल बचे चालककांट। जलालाबाद-शाहजहांपुर हाईवे पर जमौर गांव के पास मंगलवार को कार और स्कूटी की टक्कर हो गई। कार सवार जलालाबाद निवासी शिवम तिवारी परिवार समेत शाहजहांपुर आ रहे थे। स्कूटी सवार युवक भी शाहजहांपुर की ओर जा रहा था। हादसे में दोनों वाहनों के चालक और कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि ओवरटेक करने के दौरान दोनों वाहनों की टक्कर हुई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। संवादकार की टक्कर से महिला घायल, चालक पर रिपोर्टशाहजहांपुर। तिलहर के गांव गोपालपुर निवासी आशीष ने चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 10 अक्तूबर को साढ़ू राजवीर व रिश्तेदार लक्ष्मी के साथ अस्पताल जाने के लिए रोड पार कर रही थीं। इस बीच कार की टक्कर लगने से लक्ष्मी चोटिल हो गईं। चालक से हुई कहासुनी के बाद लोगों ने बीच-बचाव करा दिया। बाद में पता चला कि कार आवास विकास कॉलोनी के राजीव द्विवेदी की है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवादवाहन की टक्कर से बाइक सवार दो भाई गंभीर घायलखुटार। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार बंडा के गांव रायटांडा निवासी सौरभ दीक्षित और उनके भाई अनिकेत दीक्षित घायल हो गए। दोनों भाई किसी काम से पूरनपुर की ओर जा रहे थे। खुटार-पूरनपुर रोड पर गांव सिहुरा खुर्द कलां के पास हादसे की जानकारी पाकर हाईवे की एंबुलेंस से घायलों को खुटार सीएचसी लाया गया। हालत गंभीर होने के कारण दोनों भाइयों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। संवाद