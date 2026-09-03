Shahjahanpur News: मारपीट में घायल युवक की बरेली ले जाते समय मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:59 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:59 PM IST
विज्ञापन
पिता की हालत गंभीर, उपचार में लापरवाही का परिजनों ने लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
मीरानपुर कटरा। हुलासनगरा गांव में बुधवार सुबह हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल दिलीप कश्यप (20) की बृहस्पतिवार सुबह बरेली ले जाते समय मौत हो गई। मारपीट में घायल उसके पिता महेंद्र कश्यप की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महेंद्र कश्यप ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बुधवार सुबह गांव के छेदालाल के यहां गांव कुशक का एक युवक बाइक से आया। इसी दौरान उनका भतीजा सौरभ कश्यप बाइक की चपेट में आ गया। हादसे के बाद गांव के लड़कों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने उसे छुड़ा दिया। इसके बाद आए लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महेंद्र और उनके बेटे दिलीप को गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने तिलकराम, महेश कश्यप, जितेंद्र और छेदालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर घायल पिता-पुत्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। हालत बिगड़ने पर परिजन दिलीप को बरेली ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सही देखभाल नहीं होने पर दिलीप को बरेली ले जा रहे थे। दिलीप चार बहनों और सात भाइयों में पांचवें नंबर पर था। वह अविवाहित था। उसकी बड़ी बहन आरती की शादी दीपावली बाद होनी थी। सीओ सिटी विदुष सक्सेना ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मीरानपुर कटरा। हुलासनगरा गांव में बुधवार सुबह हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल दिलीप कश्यप (20) की बृहस्पतिवार सुबह बरेली ले जाते समय मौत हो गई। मारपीट में घायल उसके पिता महेंद्र कश्यप की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महेंद्र कश्यप ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बुधवार सुबह गांव के छेदालाल के यहां गांव कुशक का एक युवक बाइक से आया। इसी दौरान उनका भतीजा सौरभ कश्यप बाइक की चपेट में आ गया। हादसे के बाद गांव के लड़कों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने उसे छुड़ा दिया। इसके बाद आए लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महेंद्र और उनके बेटे दिलीप को गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन
पुलिस ने तिलकराम, महेश कश्यप, जितेंद्र और छेदालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर घायल पिता-पुत्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। हालत बिगड़ने पर परिजन दिलीप को बरेली ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सही देखभाल नहीं होने पर दिलीप को बरेली ले जा रहे थे। दिलीप चार बहनों और सात भाइयों में पांचवें नंबर पर था। वह अविवाहित था। उसकी बड़ी बहन आरती की शादी दीपावली बाद होनी थी। सीओ सिटी विदुष सक्सेना ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।