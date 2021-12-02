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Shahjahanpur News: रोजा मंडी गेट पर पुरानी रंजिश में युवक पर हमला

Sat, 10 Oct 2026 12:07 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:07 AM IST
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Youth attacked at Roza Mandi Gate over old enmity.
रोजा (शाहजहांपुर)। रोजा मंडी गेट के पास पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया गया। सिर में डंडा लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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हरदोई जिले के मझिला थाना क्षेत्र के गांव कुसुमा निवासी राजकुमार गुप्ता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने बेटे के साथ धान बेचने रोजा मंडी आए थे। मंडी गेट के पास पहुंचने पर आदर्श नगर कॉलोनी निवासी प्रियांशु अपने दो अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उनके बेटे पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है। संवाद
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