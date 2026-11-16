शाहजहांपुर: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने किया 36 घंटे के व्रत का पारण, छठ महापर्व का हुआ समापन

शाहजहांपुर में छठ महापर्व पर सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया। इस दौरान खन्नौत नदी स्थित घाट पर सुबह से ही व्रती महिलाओं और उनके परिवार के लोगों की भीड़ जुटने लगी। सर्दी के बावजूद महिलाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। महिलाओं ने नदी के पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसी के साथ लोक आस्था के महापर्व का समापन हो गया।

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इससे पहले रविवार शाम को महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की थी। खरना की पूजा के बाद महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया था। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन हुआ। इस दौरान घाट पर छठी मैया के जयकारे गूंजते रहे। विज्ञापन



महिलाओं ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं और सुहाग की सलामती के लिए एक-दूसरे की मांग भरी। पूजा के बाद प्रसाद वितरित किया गया। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया। इस तरह चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। इससे पहले रविवार शाम को महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की थी। खरना की पूजा के बाद महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया था। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन हुआ। इस दौरान घाट पर छठी मैया के जयकारे गूंजते रहे।महिलाओं ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं और सुहाग की सलामती के लिए एक-दूसरे की मांग भरी। पूजा के बाद प्रसाद वितरित किया गया। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया। इस तरह चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ।

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