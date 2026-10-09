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Shahjahanpur News: महिला को घर से निकाला, तीन तलाक की धमकी

Fri, 09 Oct 2026 01:06 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:06 AM IST
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Woman thrown out of the house, threatened with triple talaq.
शाहजहांपुर। निगोही थाना क्षेत्र के रामबाग निवासी अजीमा ने महिला थाने में पति, सास-ससुर समेत नौ लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि ससुराल वाले बुलेट बाइक और दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे। तीन तलाक की धमकी भी दी। अजीमा के मुताबिक, उसकी शादी सात नवंबर 2019 को पुवायां के घनश्यामपुर निवासी वाजिद खां से हुई थी। गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई। करीब पांच वर्ष पूर्व मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। पति ने तीन तलाक देने की धमकी भी दी। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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