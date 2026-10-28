शाहजहांपुर में वारदात: कुल्हाड़ी से वार कर महिला की हत्या, आरोपी पति बच्चे को लेकर भागा, तलाश में जुटी पुलिस
शाहजहांपुर के अल्हागंज में बुधवार को दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात हुई। एक युवक ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद बच्चे को लेकर मौके से भाग गया।
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शाहजहांपुर के अल्हागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला चौरसिया में बुधवार दोपहर मामूली विवाद के बाद अवनीश ने अपनी पत्नी सुशीला (30 वर्ष) की कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी बच्चे को लेकर भाग गया। उसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं।
शराब पीकर करता था मारपीट
आरोप है कि अवनीश शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। प्रताड़ना से परेशान होकर सुशीला करीब दो महीने से फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र के ददिया गांव स्थित मायके में रह रही थी। करीब 15 दिन पहले ही अवनीश उसे मायके से लेकर आया था। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पति की तलाश में दो पुलिस टीमें लगाई गई हैं।
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