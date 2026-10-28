शाहजहांपुर में वारदात: कुल्हाड़ी से वार कर महिला की हत्या, आरोपी पति बच्चे को लेकर भागा, तलाश में जुटी पुलिस

शाहजहांपुर के अल्हागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला चौरसिया में बुधवार दोपहर मामूली विवाद के बाद अवनीश ने अपनी पत्नी सुशीला (30 वर्ष) की कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी बच्चे को लेकर भाग गया। उसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं।

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घटना दोपहर करीब एक बजे की है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी बात को लेकर अवनीश और सुशीला के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर अवनीश ने घर में रखी कुल्हाड़ी से सुशीला की गर्दन पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी की भाभी शालू के अनुसार, सुशीला और अवनीश की शादी करीब सात साल पहले हुई थी।

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