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शाहजहांपुर में वारदात: कुल्हाड़ी से वार कर महिला की हत्या, आरोपी पति बच्चे को लेकर भागा, तलाश में जुटी पुलिस

Wed, 28 Oct 2026 03:46 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 28 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

शाहजहांपुर के अल्हागंज में बुधवार को दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात हुई। एक युवक ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद बच्चे को लेकर मौके से भाग गया।

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Woman murdered with axe by her husband in Shahjahanpur
मृतका के घर के बाहर खड़े पुलिसकर्मी व ग्रामीण - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर के अल्हागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला चौरसिया में बुधवार दोपहर मामूली विवाद के बाद अवनीश ने अपनी पत्नी सुशीला (30 वर्ष) की कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी बच्चे को लेकर भाग गया। उसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं।

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घटना दोपहर करीब एक बजे की है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी बात को लेकर अवनीश और सुशीला के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर अवनीश ने घर में रखी कुल्हाड़ी से सुशीला की गर्दन पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी की भाभी शालू के अनुसार, सुशीला और अवनीश की शादी करीब सात साल पहले हुई थी। 
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शराब पीकर करता था मारपीट 
आरोप है कि अवनीश शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। प्रताड़ना से परेशान होकर सुशीला करीब दो महीने से फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र के ददिया गांव स्थित मायके में रह रही थी। करीब 15 दिन पहले ही अवनीश उसे मायके से लेकर आया था। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पति की तलाश में दो पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

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