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Shahjahanpur News: सुनारा बुजुर्ग में सर्पदंश से महिला की मौत

Wed, 14 Oct 2026 11:16 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:16 PM IST
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Woman dies of snakebite in Sunara Buzurg
पुवायां। गांव सुनारा बुजुर्ग निवासी सुमित की पत्नी सोनी देवी (28) की घर के अंदर सर्पदंश से मौत हो गई। सुमित कुमार ने बताया कि पत्नी सोनी देवी बुधवार को दोपहर बाद बर्तन धोने के बाद कमरे में रखने के लिए गई। इस दौरान सांप ने डस लिया। सोनी के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्हें सांप के डसने की जानकारी हुई। परिवार के लोगों ने एक सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़वा दिया और सोनी को इलाज के लिए लेकर सीएचसी पहुंचे। जहां से डॉक्टर ने शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजन सोनी को मेडिकल कॉलेज ले जाने की बजाय बंडा क्षेत्र में एक झाड़फूंक करने वाले के पास ले गए। जहां झाड़फूंक करने वाले ने मना कर दिया। इसके बाद परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टर ने सोनी देवी को मृत घोषित कर दिया गया। सोनी देवी की मौत से पांच वर्षीय पुत्र अंश और सात वर्षीय पुत्री वैष्णवी के सिर से मां का साया उठ गया है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि परिजन अगर सूचना देंगे तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। संवाद
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