Shahjahanpur News: तापमान बढ़ने से बारिश होने के बन रहे आसार

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम में 0.4 डिग्री और न्यूनतम में 0.4 डिग्री की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि तापमान बढ़ने से वायुदाब सामान्य हो गया है। इसके असर से मौसम में बदलाव के आसार बन रहे हैं। बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना भी बन रही है। संवाद

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शाहजहांपुर। अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। वायुदाब सामान्य हो गया है। इसके असर से मौसम में बदलाव की संभावनाएं बन रहीं हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बादल छाए रहने के साथ बारिश होने के आसार बन रहे हैं।