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Shahjahanpur News: खेत में दिखा मगरमच्छ, गांवों में दहशत

Wed, 14 Oct 2026 11:15 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:15 PM IST
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Crocodile spotted in field; panic in villages.
मिर्जापुर। थाना क्षेत्र के बहारिया गांव में मंगलवार रात मंदिर के पीछे खेत में मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। रात करीब 10 बजे टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छ नजर आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर गंगा नदी में छोड़ दिया।
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थानाध्यक्ष मनोज कुमार गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग के सेक्शन अफसर यदुनाथ वर्मा ने बताया कि टीम ने पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया। क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर मगरमच्छ दिखने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले भूड़ा और चिकटिया पहाड़पुर गांव के पास भी मगरमच्छ देखे गए थे। संवाद
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