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Shahjahanpur News: राइस मिल में चार जगह नकब लगाकर लाखों का तार चोरी

Mon, 28 Sep 2026 05:38 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:38 PM IST
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Wires worth lakhs stolen from a rice mill after breaking in at four points.
मीरानपुर कटरा में बतलइया गांव में राइस मिल पर लगी नकब। संवाद
इलेक्ट्राॅनिक्स शोरूम के ताले तोड़कर चोर ले गए कीमती सामान
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संवाद न्यूज एजेंसी
मीरानपुर कटरा। चोरों ने रविवार की रात बारिश के दौरान सुनसान माहौल का लाभ उठाते हुए लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बतलइया गांव के पास स्थित गुनगुन राइस मिल की दीवारों में चार जगह नकब लगाकर लाखों रुपये का तांबे और एल्युमिनियम का तार चोरी कर लिया। इसके अलावा जलालाबाद राज्यमार्ग पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के ताले तोड़कर वहां से चोर लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान बटोर ले गए।
तिलहर के मोहल्ला निजामगंज निवासी अमन गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि चोर उनकी राइस मिल में चार जगह नकब लगाकर अंदर घुस गए। बाद में गोदाम और मशीनरी हाल के ताले तोड़कर वहां से लगभग तीन लाख रुपये का तार और अन्य सामान उठा ले गए।
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इसके अलावा मोहल्ला बंगशान की रामनगर काॅलोनी निवासी सादिक अली ने पुलिस को बताया कि चोर रात में बारिश के दौरान जलालाबाद हाईवे पर फीलनगर गांव के पास उनके मदीना इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के गोदाम के मुख्य गेट पर लगे ताले तोड़कर घुस गए।
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आठ फ्रिज, सात वाशिंग मशीन, दस कूलर, पानी की मोटर, नल का हत्था आदि करीब ढाई लाख रुपये का सामान समेट ले गए। चोर शोरूम के पास में बुधपाल के निर्माणाधीन मकान के बाहर लगा पानी का मोटर भी खोल ले गए। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है और चोरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है।
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