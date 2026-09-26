फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Waterlogging causes problems at various locations in Puwayan.

Shahjahanpur News: पुवायां में जगह-जगह जलभराव से दिक्कत

Sat, 26 Sep 2026 11:16 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Waterlogging causes problems at various locations in Puwayan.
पुवायां के मोहल्ला कुरगंजा में संघ कार्यालय के पास गली में हुआ जलभराव। संवाद
पुवायां। कस्बे में राजा मार्केट सहित कई मोहल्लों की गलियों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोहल्ला कुरगंजा में कई घरों में पानी भर गया।
विज्ञापन

इसी मोहल्ले में संघ कार्यालय के बाहर भी जलभराव हो गया। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल गेट से लेकर परिसर तक पानी भर गया। मोहल्ला कसभरा में चौराहे के पास जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

छावनी मोहल्ले के कई घरों के बाहर जलभराव है। नगर पालिकाकर्मी जेसीबी से नालों को खोलकर पानी निकासी का कार्य कर रहे हैं। बारिश से पेड़ भी गिरे हैं। पुवायां मोहम्मदी रोड पर गांव इटौली के पास एक पेड़ रोड पर गिरने से आवागमन बाधित रहा। बोलेरो सवार पेड़ की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। बाद में पेड़ की शाखाएं काटने के बाद आवागमन सुचारु हो सका।
विज्ञापन
विज्ञापन


--
हाईवे के गड्ढे में भरा पानी, पलट गया ई रिक्शा

बजट जारी होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की ओर से शाहजहांपुर-पलिया हाईवे पर पुवायां से बड़ागांव के बीच हाईवे की मरम्मत नहीं कराई गई है। गहरे गड्ढे होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बारिश से गड्ढों में पानी भरने से गहराई का अंदाजा नहीं लग रहा है। शनिवार को पुवायां कस्बे में शाहजहांपुर रोड पर गड्ढे में पहिया जाने से एक ई-रिक्शा पलट गया। लोगों ने ई-रिक्शा सीधा कराया। चालक को मामूली चोट आई है। संवाद

पुवायां के मोहल्ला कुरगंजा में संघ कार्यालय के पास गली में हुआ जलभराव। संवाद

पुवायां के मोहल्ला कुरगंजा में संघ कार्यालय के पास गली में हुआ जलभराव। संवाद

पुवायां के मोहल्ला कुरगंजा में संघ कार्यालय के पास गली में हुआ जलभराव। संवाद

पुवायां के मोहल्ला कुरगंजा में संघ कार्यालय के पास गली में हुआ जलभराव। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed