Shahjahanpur News: सिटी में आज

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शिविर : एबेरिच इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।

आरोग्य मेला : तिलहर में कुंवरगंज पीएचसी पर आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।



श्रीरामकथा : अल्हागंज के बारह पत्थर देवस्थान स्थित सीताराम मंदिर में श्रीरामकथा दोपहर दो बजे से होगी।

दीपयज्ञ : बिसरात स्थित हनुमत धाम पर पितृ पक्ष पर पूर्वजों व भारत के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दीपयज्ञ कार्यक्रम का आयोजन रात आठ बजे से।

क्रिकेट मैच : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह नौ बजे से।