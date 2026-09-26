Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:26 PM IST
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क्रिकेट मैच : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह नौ बजे से।
शिविर : एबेरिच इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
आरोग्य मेला : तिलहर में कुंवरगंज पीएचसी पर आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्रीरामकथा : अल्हागंज के बारह पत्थर देवस्थान स्थित सीताराम मंदिर में श्रीरामकथा दोपहर दो बजे से होगी।
दीपयज्ञ : बिसरात स्थित हनुमत धाम पर पितृ पक्ष पर पूर्वजों व भारत के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दीपयज्ञ कार्यक्रम का आयोजन रात आठ बजे से।
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शिविर : एबेरिच इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
आरोग्य मेला : तिलहर में कुंवरगंज पीएचसी पर आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्रीरामकथा : अल्हागंज के बारह पत्थर देवस्थान स्थित सीताराम मंदिर में श्रीरामकथा दोपहर दो बजे से होगी।
दीपयज्ञ : बिसरात स्थित हनुमत धाम पर पितृ पक्ष पर पूर्वजों व भारत के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दीपयज्ञ कार्यक्रम का आयोजन रात आठ बजे से।