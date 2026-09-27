Shahjahanpur News: 255 मिमी बारिश, आज भी मौसम का मिजाज न बदलने के आसार

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 9.5 और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह एक दिन में अधिकतम तापमान में एक और न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।उन्होंने बताया कि हवा की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। वायुदाब में करीब 50 मिलीबार की कमी के कारण तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश के कारण तापमान में और गिरावट हो सकती है।सितंबर में सामान्य से तीन गुना से ज्यादा बारिशगन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि सितंबर में सामान्य बारिश 164 मिलीमीटर होती है, जबकि इस महीने अब तक करीब 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। पिछले 40 घंटे में ही 255 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सात सितंबर को भी 12 घंटे में 224 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।संस्थान के पास वर्ष 1986 तक उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 12 घंटे में इतनी अधिक बारिश पहले दर्ज नहीं हुई थी। वर्ष 2013 की जुलाई में 12 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी।