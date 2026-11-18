Shahjahanpur News: साइन बोर्ड से होगी वार्डों की सीमा की पहचान
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:39 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। नगर निगम ने शहर के 60 वार्डों की सीमाओं की पहचान के लिए साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया है। इससे वार्डों की सीमा को लेकर होने वाला विवाद खत्म होगा और पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य आसानी से करा सकेंगे।
अब तक निर्माण समेत अन्य कार्यों के दौरान वार्ड की सीमा को लेकर परेशानी होती थी। नगर निगम की ओर से सीमाओं का निर्धारण कर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि साइन बोर्ड लगने से वार्डों की पहचान स्पष्ट होगी और विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। संवाद
विज्ञापन
अब तक निर्माण समेत अन्य कार्यों के दौरान वार्ड की सीमा को लेकर परेशानी होती थी। नगर निगम की ओर से सीमाओं का निर्धारण कर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि साइन बोर्ड लगने से वार्डों की पहचान स्पष्ट होगी और विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। संवाद
विज्ञापन