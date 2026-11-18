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अब तक निर्माण समेत अन्य कार्यों के दौरान वार्ड की सीमा को लेकर परेशानी होती थी। नगर निगम की ओर से सीमाओं का निर्धारण कर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि साइन बोर्ड लगने से वार्डों की पहचान स्पष्ट होगी और विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। संवाद

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शाहजहांपुर। नगर निगम ने शहर के 60 वार्डों की सीमाओं की पहचान के लिए साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया है। इससे वार्डों की सीमा को लेकर होने वाला विवाद खत्म होगा और पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य आसानी से करा सकेंगे।